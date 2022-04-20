İşte 2022 hac ve umre tarihleri

Hac kurasının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hac ve umre tarihleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Koronavirüs pandemisinden dolayı iki senedir yapılamayan hac ibadeti bu yıl gerçekleşecek. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için 2022 yılında yeni bir kura çekimi yapılmayacak. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili alınan kararları duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac seyahat tarihlerini duyurdu. Peki, hac ve umre ne zaman yapılacak?