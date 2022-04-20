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İşte 2022 hac ve umre tarihleri

İşte 2022 hac ve umre tarihleri
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20 Nisan 2022 - 10:17

Hac kurasının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hac ve umre tarihleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Koronavirüs pandemisinden dolayı iki senedir yapılamayan hac ibadeti bu yıl gerçekleşecek. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için 2022 yılında yeni bir kura çekimi yapılmayacak. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili alınan kararları duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac seyahat tarihlerini duyurdu. Peki, hac ve umre ne zaman yapılacak?

1/4Hac kurası yapılacak mı Hac ve ve umre ne zaman İşte 2022 hac ve umre tarihleri

Hac ve umre tarihleri Diyanet’ten gelen açıklama ile belli oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen hac ibadetinin yeniden başlayacağının duyurulmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erbaş, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Öte yandan 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi de kararlaştırıldı.

2/42022 HAC İBADETİ NE ZAMAN

2022 HAC İBADETİ NE ZAMAN?

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı. 2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı. 2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu açıklama yapıldı:

3/4Hac kurası yapılacak mı Hac ve ve umre ne zaman İşte 2022 hac ve umre tarihleri

“Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi, umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

4/4Hac kurası yapılacak mı Hac ve ve umre ne zaman İşte 2022 hac ve umre tarihleri

2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.”

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