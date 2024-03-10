Dilan – Engin Polat çiftinin kızı sosyal medyadan Ali Yerlikaya’ya seslendi! ‘Dayanamıyorum artık…’

Lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ve gelirlerinin kaynağı merak konusu olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti 1 Kasım’da gözaltına alındı. Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlarından haklarında soruşturma başlatılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Kasım 2023’ten bu yana Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Dilan Polat’ın kızı Nilda Polat, annesinin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Nilda Polat, “Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık” dedi.

Nilda kardeşini de video sırasında konuşturdu ve küçük kardeşi “Ben onları çok özledim” dedi.

İşte o paylaşım…