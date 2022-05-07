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Sezonu oğluyla açtı

Sezonu oğluyla açtı
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07 Mayıs 2022 - 17:32

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler…

Gelenek bozulmadı

Özlem Yıldız her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Ünlü sunucu önceki gün oğlu Demir Serter’le birlikte Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’in plajında görüntülendi. Yıldız, “Pandemide hiçbir şeyden tat alamaz hale gelmiştik. Bu sezon geçen 3 yıla nazaran en normal günleri yaşayacağız muhtemelen. Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum.”

Can dostlarla şifalandık

Deniz Çakır, İzmir’deki hayvan barınağı Angel’s Farm Sanctuary’yi ziyaret etti.

 

Sezonu oğluyla açtı

 

Hayvanlarla yakından ilgilenen, her birini ayrı ayrı sevip okşayan Deniz Çakır, keyifli ziyaretin görüntülerini sosyal medyada şu notla paylaştı: “Ne güzelsiniz siz. Belki hayat bir bacağınızı almış, belki insanoğlunun ettiği zulümden boynunuz bükülmüş ama en güzelsiniz siz, hep güzelsiniz. Angel’s Farm Sanctuary kurtarılmış hayvanlar için bir cennet. Bugün şifalandık can dostlarla.”

Sarılarak poz verdiler

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza önceki gün Alaçatı’da görüntülendi.

 

Sezonu oğluyla açtı

 

Her sabah spor yaparak güne başlayan çift spor sonrası arkadaşlarıyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltı çıkışı Kutluay ve Sponza kendilerini bekleyen muhabirlere sarılarak poz verdi. Kısa bir tatil için geldiklerini belirten Kutluay, kendisinin geri döneceğini ama Sponza’nın biraz daha çocuklarla kalacağını söyledi. (Deniz BOY)

 

Balayı devam ediyor

25 Nisan’da Swissotel’de yapılan bir törenle dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Paris’te balayı yapıyor.

 

Sezonu oğluyla açtı

 

Balayı tatilinden en güzel anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, önceki gün de Eyfel Kulesi’nin önündeki pozunu paylaştı. Fotoğrafı “Sevgilim” notuyla paylaşan sanatçıya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Nice yıllara

4 yıl önce çocukluk aşkı Nuran Büyükak ile nikah masasına oturan İbrahim Büyükak, evlilik yıl dönümlerini paylaştığı fotoğrafla kutladı.

 

Sezonu oğluyla açtı

 

Büyükak, altına “4. yılımız kutlu olsun bitanem” notunu düştü.

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