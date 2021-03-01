Enes Batur’un Fidan Kampanyası Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Son üç gündür Türkiye’nin dört bir yanında çıkan ve çıkmaya da devam eden yangınların ardından birçok ünlü TEMA Vakfı’na bağış yapmaya başladı. Herkese duyurdukları bağış kampanyalarından biri de Enes Batur’dan geldi. Ancak Batur’un teklifi tartışma yarattı.

Son birkaç gündür ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzdü ve olanı biteni endişeyle takip ediyoruz hala. Öte yandan birçok ünlü de kolları sıvadı, hem kendileri yardım ediyor hem de herkesi yardım etmeye çağırıyor elinden geldiğince.

Bu ünlülerden biri de YouTuber Enes Batur. O da fidan dikeceğini söyledi ancak attığı tweetle bir miktar tartışma yarattı.

İşte yazdıkları:

Ve ardından gelen ilk tepkiler: 👇👇👇

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Deniz Akkaya,

Yasemin Şefik gibi isimler de Enes Batur’a tepki gösterdi.

Ve hatta Yasemin Şefik ile Enes Batur arasında şöyle bir tartışma geçti: