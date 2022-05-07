Ünlü Astrolog Michaela Astro yine bildi!!!

Ünlü Astrolog Michaela Astro yine bildi!

Dünya çapında birçok ödüle sahip olan Michaela Astro yine bizi şaşırtmadı!Öngörüleriyle nokta atışı yapan Michaela bu kez de Hadise’nin sürpriz bir şekilde Kaan Yıldırım’dan ayrılıp; piyasadan olmayan birisiyle evleneceğini söylemişti! Ünlü astrolog bununla da yetinmeyip Seda Sayan’ın sürpriz bir şekilde nikah masasına oturacağını da geçtiğimiz aylarda sitemize verdiği röportajda söylemişti!” Seda Sayan 2022 boyunca evli kalacak! Ama sadece 2022 boyunca evli” dedi! Ünlülerin kapısında kuyruk oluşturduğu Michaela Astro 25 Mayıs’ta tekrar dünya 1.liği ödülünü alacak! Kendisine başarılar diliyoruz.