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Didem Soydan ‘vajina’ yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı!

Didem Soydan ‘vajina’ yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ağustos 2023 - 17:05

Kariyerinde oldukça başarılı olan model Didem Soydan yaptığı çekimlerden pozlarını da sosyal medyada paylaşıyor. Cesur tarzıyla da adından söz ettiren Soydan’ın gelen olumsuz yorumlara da tahammülü olmuyor. Soydan son olarak “Aç da ülkenin merakı bitsin” yorumuna öyle bir yanıt verdi ki ünlü model haliyle yeniden gündem oldu.

Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 1

Eski bir sevgilisine hâlâ aşık olduğunu ancak aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesiyle bir süre gündem olan model Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, son olarak yırtmacı beline kadar çıkan mavi elbisesiyle beğeni topladı.

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 3

Elbette Soydan’a eleştirel yorumlar da gecikmedi.

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 4

“Faiz kararından bile fazla merak ediliyor”
Bir takipçi modele “Güzel insan açta şu ülke merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor” deyince Didem Soydan sessiz kalamadı.

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 5

Didem Soydan kendisine dair bu çirkin yoruma şu yanıtı verdi:

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 6

“Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta.

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 7

Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler.”

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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 8
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 9
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 10
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 11
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 12
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 13
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 14
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Didem Soydan 'vajina' yanıtıyla olay yarattı! Derin yırtmacına yorum yağdı! - Sayfa 15

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