Meteoroloji’den İstanbul için yeni yağış uyarısı

Meteoroloji’den son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan son açıklamada bugün Marmara bölgesinde yer yer bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.