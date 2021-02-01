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06 Eylül 2021 - 15:43
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Sevilen dizi Yasak Elma’ya ‘Kumru’ karakteriyle katılacak olan Biran Damla Yılmaz, yeni rolü için imajını tazeledi. Saç rengini ve görünüşünü oldukça değiştiren genç oyuncu, hayranlarını da bu haliyle şaşırtmayı başardı.

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 1

Baraj dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma için imaj yeniledi.

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 2

Yapıma Kumru karakteriyle katılan ünlü oyuncu, saç rengini ve imajını dizi için değiştirdi.

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 3

tv100’de yer alan habere göre Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 4

Çağatay’la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan’la (Murat Aygen) olan ilişkisiyle de ‘Yasak Elma’ya ayrı bir soluk getirecek.

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 5

İşte Biran Damla Yılmaz’ın dizi için değiştirdiği yeni imajı…

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 6

Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de sık sık gündem oluyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 7
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 8
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 9
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 10
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 11
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 12
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 13
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma için tamamen değişti! Görenler tanımakta güçlük çekti... - Sayfa 14
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