Tamamen Değişti

Baraj dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma için imaj yeniledi.
Yapıma Kumru karakteriyle katılan ünlü oyuncu, saç rengini ve imajını dizi için değiştirdi.
tv100’de yer alan habere göre Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.
Çağatay’la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan’la (Murat Aygen) olan ilişkisiyle de ‘Yasak Elma’ya ayrı bir soluk getirecek.
İşte Biran Damla Yılmaz’ın dizi için değiştirdiği yeni imajı…
Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de sık sık gündem oluyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…