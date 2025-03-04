SAFİYE SOYMAN TORUNLARIYLA DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Şarkıcı, torunlarıyla verdiği samimi pozları takipçileriyle paylaşarak, özel bir günü kutladığını duyurdu. Safiye Soyman, torunu Süha’nın doğum gününü kutlarken, aynı zamanda kendi doğum gününü de coşkuyla kutladığını belirtti.

İki balık burcu kutlaması

Paylaşımında, hem torununun hem de kendisinin doğum günü olduğunu belirten Soyman, “Canım torunum Süha’nın doğum günü ve benim doğum günüm. İki balık burcu kutlarken birlikte. Allah herkese bu mutluluğu tattırsın” mesajını iletti. Bu duygusal paylaşım, Soyman’ın takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Safiye Soyman’ın Ailesiyle Mutlu Anları

Aile bağlarına verdiği önemi sıkça dile getiren Safiye Soyman, sosyal medya üzerinden de torunlarıyla olan ilişkisini gözler önüne serdi. Soyman’ın, torunuyla paylaştığı mutlu anlar, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Safiye Soyman Kimdir?

Safiye Soyman, Türk şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusudur. 1958 doğumlu olan Soyman, uzun yıllardır müzik dünyasında önemli bir yer edinmiş, hem solo kariyerinde hem de sahne performanslarında büyük başarılar elde etmiştir. Aynı zamanda ailesiyle sık sık sosyal medyada paylaşımlar yaparak, hayatına dair özel anlarını takipçileriyle paylaşmaktadır.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/