Nefes Gazetesi Gözler Önüne Serdi

Kamudan aldığı büyük ihale bedelleriyle tanınan Ekpet İnşaat’ın patronu Selman Reşitoğlu’nun ödediği vergi, büyük bir şok etkisi yarattı. Nefes gazetesinin özel haberine göre, son üç yılda kamuya milyarlarca lira kazandıran Reşitoğlu’nun vergi ödemeleri oldukça düşük seviyelerde kaldı.

İhalelerde Büyük Başarı, Vergi Ödemelerinde Düşüş

Ekpet İnşaat’ın patronu Selman Reşitoğlu, son üç yılda aldığı yol yapım ihaleleriyle dikkat çekti. Ancak ödediği vergi, servetinin oldukça gerisinde kaldı. 2022’de 5 milyon 796 bin lira, 2023’te 151 bin 483 lira ve 2024’te ise 4 milyon 484 bin lira vergi ödeyen Reşitoğlu, toplamda 10.8 milyon lira vergi ödedi. Ancak, milyarder bir iş insanı gibi yaşamaya devam ederken ödediği verginin düşük olması dikkat çekti.

Kamudan 5 Yol İhalesi ve Aile Bağlantıları

Selman Reşitoğlu’nun kardeşi Veysel Reşitoğlu da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sürecine katılan Avos Grup İnşaat’ın ortağı. Bu şirket, son üç yılda 5 yol ihalesi kazanarak toplam 5 milyar 340 milyon lira gelir sağladı.

Ayrıca, Selman Reşitoğlu’nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu’nun, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte İngiltere’de bir şirket kurduğu ve bu şirketin Londra’daki faaliyetlerine dair bilgilerin de basına sızdığı belirtildi.

Vergi Ödemelerindeki Düşüşe Tepkiler

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Selman Reşitoğlu’nun vergi ödemelerindeki düşük seviyelere tepki gösterildi. Özellikle kamuya yaptığı katkıların, ödediği vergiyle orantısız olduğu vurgulandı.