KAZA MAHALLİNİ TERK EDENE HAPİS CEZASI GELİYOR

Trafikte kural ihlalleri ve sürücü hatalarıyla mücadele için yeni bir düzenleme yolda. AK Parti tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifi, bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Teklifte, özellikle çarpıp kaçan sürücülere hapis cezası verilmesi dikkat çekiyor.

KAZA YERİNDEN KAÇANLARA 3 YILA KADAR HAPİS VE EHLİYET İPTALİ

Yeni yasa teklifine göre, ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına karışan ve zorunluluk dışında olay yerinden ayrılan sürücüler, artık yalnızca para cezası değil, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla da karşı karşıya kalacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Maddi hasarlı kazalarda da olay yerini terk eden sürücülere kesilen idari para cezası 46 bin liraya yükseltilecek.

CEP TELEFONU KULLANANA 10 BİN LİRAYA VARAN CEZA

Seyir halindeyken cep telefonu ya da iletişim cihazı kullanan sürücülere uygulanan ceza 5 bin liraya çıkarılıyor. Aynı kuralın bir yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza 10 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 20 bin liraya kadar yükseliyor. Üstelik her tekrar ihlalde ehliyet 30 gün süreyle geçici olarak geri alınacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 40 BİN LİRA CEZA

Teklifte yer alan diğer maddelerden bazıları şöyle:

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ,

Ehliyeti geçici olarak alınan sürücülerin tekrar araç kullanması durumunda 20 bin TL ,

Sürücü belgesi iptal edilen kişilerin araç kullanması halinde 200 bin TL para cezası uygulanacak.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE KULLANIMI ZORUNLU HALE GELECEK

Yasa teklifi, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda takograf ve taksilerde taksimetre kullanımına yönelik yeni düzenlemeleri de içeriyor. Bu cihazların kullanımı denetim altına alınacak ve uymayanlara ceza uygulanacak.

TRAFİKTE SIKI DENETİM VE YAPTIRIM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak, kural ihlallerini azaltmak ve sürücü sorumluluğunu güçlendirmek amaçlanıyor. Yasa teklifinin TBMM’de kabul edilmesi halinde, 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarında sert bir dönem başlayacak.