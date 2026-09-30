Fon soruşturması büyüyor! Eski SPK Başkanı Ömer Gönül de dosyada

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vereceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve bazı fonlar üzerinden yapılan para hareketleri mercek altına alındı.

Gönül’ün ifade işleminin ardından savcılığın, dosyadaki diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirme yapması bekleniyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul’da bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin incelemeler yürütülüyor.

Başsavcılık tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilen müzekkereyle de söz konusu işlemlere ilişkin inceleme talep edildi. Soruşturmanın; sermaye piyasası işlemleri, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen manipülatif işlemler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları çerçevesinde sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerin de devam ettiği belirtiliyor.

131 YATIRIM FONU TASFİYE SÜRECİNE ALINDI

Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından SPK tarafından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verilmişti.

SPK’nın açıklamasına göre bu fonlarda MKK kayıtları üzerinden hesaplanan tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak belirlendi. Kurul, yatırımcıların süreçle ilgili yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları konusunda da uyarıda bulundu.

Tasfiye sürecinin yürütülmesi için de bazı bankalar görevlendirildi. SPK’nın belirlediği usul ve esaslar kapsamında Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinde Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketine ait fonlarda ise Ziraat Bankası yetkilendirildi.

SORUŞTURMADA 56 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirildi.

Son gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56’ya ulaştığı bildirildi. Ayrıca bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, soruşturma kapsamında yeni incelemelerin de sürdüğü aktarıldı.

Yetkililer tarafından yürütülen incelemelerde fonlardan yüksek tutarlı para çıkışları ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de araştırıldığı bildirildi.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE DOSYADA

Soruşturmanın son aşamasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün de dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vereceği ortaya çıktı.

Gönül, 18 Nisan 2022 ile 18 Nisan 2026 tarihleri arasında SPK Başkanlığı görevini yürütmüştü. Görev süresinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında savcılığa çağrılması, dosyanın geçmiş dönemdeki sermaye piyasası uygulamaları açısından da incelendiği yönünde dikkat çeken bir gelişme oldu.

Ancak bir kişinin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermesi, tek başına suç işlediği veya hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu anlamına gelmiyor. Gönül’ün savcılıkta vereceği ifade ve dosyadaki diğer deliller, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirilecek.

SORUŞTURMADA YENİ İSİMLER GÜNDEME GELEBİLİR

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmanın kapsamının genişletilmesiyle birlikte yeni bilgi ve belgelerin dosyaya dahil edilmesi bekleniyor.

Savcılık tarafından yürütülen mali incelemelerde şirketler, fonlar, para hareketleri ve ilgili kişiler arasındaki bağlantıların araştırıldığı belirtilirken, soruşturmanın sonucunda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında hukuki süreç işletilecek.

Eski SPK Başkanı Ömer Gönül’ün vereceği ifade de soruşturmanın bundan sonraki seyri açısından dosyada değerlendirilecek işlemler arasında yer alacak.