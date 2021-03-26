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Borsa’da Genel Müdür Belli Oldu

Borsa’da Genel Müdür Belli Oldu
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26 Mart 2021 - 18:07
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Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Attilla’nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Türkiye Varlık Fonu’nda yaşanan görev değişimi sonrasında Borsa İstanbul yönetim kurulunda Zafer Sönmez’in yerine de Arda Ermut getirildi. Yeni yönetimde Katarlı bir üye de yer aldı.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

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Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

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