Güllü davasında yeni ses kaydı! Anne-kız arasındaki konuşmanın ayrıntıları ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025’te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile annesi arasında geçtiği belirtilen yeni bir ses kaydı, davanın ilk duruşması öncesinde gündeme geldi. ATV Haber tarafından ulaşıldığı belirtilen kayıtta, anne-kız arasındaki tartışmaların nedenleri ve aile içindeki ilişkiler üzerine konuşmalar yer alıyor.

“Sen benim gücümü hazmedemiyorsun”

Ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü ile yaşadığı tartışmaların nedenlerini anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandığı aktarılıyor.

Gülter’in konuşmada, “Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız” ifadelerinin ardından anne-kız arasındaki ilişkinin karşılıklı kıskançlık ve güç çatışması üzerinden şekillendiğini söylediği belirtiliyor.

Kayıtta Gülter’in, “Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun” dediği duyuluyor.

Güllü’nün ise kızının sözlerine daha duygusal bir ifadeyle karşılık verdiği ve “Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim” dediği aktarılıyor.

Anne ile kız arasındaki konuşmanın bu bölümü, davanın ilk duruşması öncesinde yeniden gündeme geldi.

“Biz en son ne zaman aile olduk?”

Ses kaydının devamında ise aile ilişkileriyle ilgili ifadeler dikkat çekiyor.

Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesi Güllü ve kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ile birlikte oldukları son döneme ilişkin annesine “Biz en son ne zaman aile olduk?” diye sorduğu belirtiliyor.

Gülter’in daha sonra, “Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Bu sözlerin ardından konuşmanın aile içerisindeki manevi bağlara ilişkin bölüme geçtiği görülüyor. Gülter’in yaşanan sorunların yalnızca maddi konularla açıklanamayacağını söylediği belirtiliyor.

“Maddi anlamda değil, manevi anlamda”

Ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine, aralarındaki sorunların maddi meselelerden kaynaklanmadığını söylediği aktarılıyor.

Gülter’in bu bölümde, “Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda. Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok” dediği duyuluyor.

Güllü’nün ise kızına “Sen sor o zaman” şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.

Anne-kız arasında geçtiği aktarılan bu konuşma, Güllü’nün ölümüne ilişkin dava dosyasında yer alan diğer kayıt ve delillerin yanı sıra kamuoyunun da dikkatini çekti.

Güllü davasında ilk duruşma 1 Ekim’de

Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçlaması kapsamında hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50’de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter’in, hakkındaki suçlamalar ile dosyada yer alan delillere ilişkin savunma yapması bekleniyor.

Dosyada ses kayıtları ve bilirkişi raporları da bulunuyor

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında daha önce de çeşitli ses kayıtları, kamera görüntüleri ve bilirkişi incelemeleri gündeme gelmişti.

İddianamede, olay gecesine ilişkin ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği ve düşme anından hemen önce bir kadın sesinin duyulduğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildiği bildirilmişti. Dosyada ayrıca olay gecesine ilişkin başka kayıt ve tanık ifadelerinin de bulunduğu aktarılmıştı.

Yeni ses kaydının ise Güllü ile kızı arasındaki ilişkinin geçmişine ve aile içindeki sorunlara ilişkin ifadeler içermesi nedeniyle ilk duruşma öncesinde yeniden gündeme geldiği görülüyor.

Mahkemenin yapacağı değerlendirmeler ve duruşmada ortaya çıkacak yeni bilgiler, Güllü’nün ölümüne ilişkin yargı sürecinin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak.