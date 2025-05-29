Mansur Yavaş’tan Cem Küçük’e Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği’nin mayıs ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalara dair sosyal medyada ve televizyonlarda yayılan iddialara tepki gösterdi. Yavaş, özellikle Cem Küçük’ün İSPARK’a operasyon yapılabileceği yönündeki açıklamalarına karşı sert bir yanıt verdi.

İmamoğlu Ziyareti ve Adil Denetim Talebi

Yavaş, geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyaret için izin talep ettiklerini belirterek, “Pazartesi günü iznin çıkmasını bekliyoruz ve kendisini ziyaret edeceğiz” dedi. Ayrıca, belediyelerin adil şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, sadece muhalif belediyelerin suçlu gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

“Savcılığa Çağrılmalı”

Yavaş, Cem Küçük’ün “İSPARK’a operasyon yapılacak” açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hazırlık soruşturmasının gizli olması gerektiğini ve bunu ihlal eden kişilerin soruşturulması gerektiğini ifade etti. Yavaş, söz konusu yorumun ardından Küçük’ün savcılığa çağrılması gerektiğini belirterek, “Eğer doğruysa niye açıkladın, yoksa neden dezenformasyona sebep oldun?” diye sordu.