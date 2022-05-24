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Öğrenciye ulaşım zammında flaş karar

Öğrenciye ulaşım zammında flaş karar
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24 Mayıs 2022 - 11:13

İstanbul’da ulaşıma yapılan zammın öğrenci kısmı geri alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi mayıs ayı 3’üncü toplantısı Saraçhane’de gerçekleşti. Meclis, 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı’nda toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öğrencilerin ulaşımdaki yüzde 40’lık zamdan muaf edilmesini veto etmesinin ardından söz konusu karar tekrar görüşüldü.

ÖĞRENCİLER ULAŞIMDAN ZAMSIZ YARARLANACAK
Ak Parti ve MHP grubunun ısrar kararıyla öğrencileri zamdan muaf tutan karar, Meclis’te kabul edildi. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun onayının ardından yürürlüğe girecek. Böylece öğrenciler ulaşımdan zamsız şekilde yararlanabilecek.

ÖĞRENCİ ABONMANI KAÇ LİRA OLACAK?
Öğrenci abonman ücreti yüzde 40’lık zamla 31 lira eklenerek 109 liraya çıkmıştı. Kararın yürürlüğe girmesiyle öğrenci abonmanı tekrar 78 liraya düşecek.

“ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”
Öğrenci aylık abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesinin ısrar karar ile kabul edilmesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Geçtiğimiz ayda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşlarımızın teklifiyle UKOME tarafından alınan karar çerçevesinde toplu taşıma biletlerine yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilerimizin biletlerinde uygulanmaması ve buradan ortaya çıkacak olan ücretin İBB tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili ortak bir teklif vermiş ve bunu da meclisimiz kararlaştırmıştı. Meclisimizin kararlaştırmış olduğu bu karar İBB Belediye Başkanı tarafından veto edilmiştir. Biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak yani Cumhur İttifakı olarak eğer İBB Başkanı bu kararı veto ederse ısrar karar olarak bu kararı yeniden geçireceğiz ve İstanbul’daki öğrencilerimizin okullarına giderken bu biletlerinin yüzde 40 zam uygulanmadan okullarına gitmesini, onların derslerine, başarıya motive olmasına katkı sunacağımızı söylemiştik. Bugün Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak öğrencilerimize yapılan yüzde 40’lık zammın uygulanmaması bunun Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesi kararını ısrar kararı geçirdik, öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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