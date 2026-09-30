Ünlü oyuncuların Adli Tıp sonuçları çıktı! Soruşturmada dikkat çeken iki isim

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında alınan biyolojik örneklere ilişkin Adli Tıp incelemelerinin sonuçları dosyaya girmeye başladı.

18 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında aralarında oyuncular Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Saraçoğlu hakkında daha sonra yurt dışından Türkiye’ye dönüşünün ardından ayrıca gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Dosyaya giren ve basına yansıyan Adli Tıp raporlarına göre Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı, Aras Bulut İynemli’nin test sonucunun ise negatif olduğu bildirildi.

ADLİ TIP RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden biyolojik örnekler alınarak incelemeye gönderilmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında 18 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması yönünde işlem gerçekleştirilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanan raporların savcılık dosyasına ulaştığı bildirildi.

AFRA SARAÇOĞLU’NUN TEST SONUCU

Dosyaya giren rapora ilişkin basına yansıyan bilgilere göre oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan alınan saç örneğinde kokain maddesi tespit edildiği belirtildi.

Saraçoğlu, soruşturmanın ilk aşamasında yurt dışında bulunuyordu. Oyuncu, hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, önceden planlanmış bir iş seyahati nedeniyle Türkiye dışında olduğunu ve ülkeye döndüğünde adli makamlara başvuracağını açıklamıştı.

Saraçoğlu, daha sonra Türkiye’ye dönerek havalimanında gözaltına alınmış ve adli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Raporda yer aldığı belirtilen test sonucu, soruşturma dosyasındaki delillerden biri olarak değerlendirilecek. Bir biyolojik örnekte maddenin tespit edilmesi ise tek başına kişinin soruşturma kapsamında yöneltilen tüm suçlamalardan sorumlu olduğu anlamına gelmiyor; hukuki değerlendirme savcılık ve yargı makamlarınca yapılacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN TESTİ NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ise yapılan uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.

İynemli, 18 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Adli Tıp işlemlerinin ardından İynemli’nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakılmıştı.

HASAN ŞAŞ’IN RAPORU DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında sanat dünyasının yanı sıra spor dünyasından isimlerin test sonuçları da ortaya çıktı.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildiği bildirildi.

Gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonucunun ise negatif çıktığı aktarıldı.

18 KİŞİLİK OPERASYONLA BAŞLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ilk operasyonunda 18 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verilmişti.

Başsavcılığın soruşturmayı; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, kullanımın kolaylaştırılması ve kullanım amacıyla yer temin edilmesine ilişkin şüpheler kapsamında yürüttüğü bildirilmişti.

Operasyon kapsamında oyuncular, şarkıcılar, spor dünyasından isimler, gazeteciler ve sosyal medya içerik üreticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

SORUŞTURMANIN SEYRİ MERAK EDİLİYOR

Adli Tıp raporlarının soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte savcılığın, biyolojik inceleme sonuçlarını diğer delillerle birlikte değerlendirmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişiler açısından test sonuçlarının yanı sıra ifadeler, dijital materyaller, diğer deliller ve dosyada yer alan tespitlerin de değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor.

Bu nedenle raporlarda yer alan sonuçlar, soruşturmanın tamamlandığı veya kişiler hakkında kesinleşmiş bir suç bulunduğu anlamına gelmiyor. Nihai hukuki değerlendirme, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yetkili adli makamlar tarafından yapılacak.

Soruşturmayla ilgili yeni raporların ve adli süreçteki gelişmelerin önümüzdeki günlerde dosyaya yansıması bekleniyor.