Kılıçdaroğlu davasında bomba gelişme! Mahkemeden zorla getirme ve yakalama uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik hazır bulundu. Avukat Çelik, müvekkilinin siyasi programının yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadığını mahkemeye bildirdi.

Mahkeme heyeti ise Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki celsede hazır bulunmasına karar verdi. Heyet, Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki duruşmaya da katılmaması durumunda zorla getirme veya ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılabileceğini belirtti.

Duruşma 19 Kasım’a ertelendi

Mahkeme, duruşmayı 19 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Bir sonraki celsede Kılıçdaroğlu’nun mahkeme huzurunda hazır bulunması bekleniyor. Mahkemenin ara kararında, duruşmaya katılmaması halinde uygulanabilecek adli işlemler de açıkça belirtildi.

Davanın konusu ne?

Kılıçdaroğlu, 2016-2019 yılları arasındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları gerekçe gösterilerek “zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla yargılanıyor.

Dava dosyasındaki suçlamalarla ilgili nihai hukuki değerlendirme ise yargılama sonucunda mahkeme tarafından yapılacak.

Avukatı duruşmaya katılmama gerekçesini açıkladı

Duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik, müvekkilinin siyasi programının yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti ise dosyanın geldiği aşamayı ve önceki celseleri dikkate alarak Kılıçdaroğlu’nun sonraki duruşmada hazır edilmesine hükmetti. Bazı haberlerde mahkemenin, duruşmaya katılım konusunda daha önce de uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Bir sonraki duruşma kritik olacak

19 Kasım’da görülecek duruşmada Kılıçdaroğlu’nun mahkeme huzurunda bulunup bulunmayacağı ve savunmasının nasıl şekilleneceği davanın gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.

Mahkemenin son ara kararı, Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki celseye katılmaması durumunda zorla getirme veya ifade almaya yönelik yakalama kararı çıkarılabileceğini ortaya koydu.

Davanın esasına ilişkin nihai karar ise yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında verilecek.