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Eski Partneri İle Sarmaş Dolaş Yakalandı

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Eski Partneri İle Sarmaş Dolaş Yakalandı
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10 Eylül 2021 - 15:57
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Hakan Baş’la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı.

Çocuk istemediği gerekçesiyle eşi Hakan Baş ile sorunlar yaşayan Bensu Soral, geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile samimi bir şekilde görüntülendi.

3 sene önce nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş, çocuk sebebiyle tartışmış ve evliliklerinde büyük bir kriz atlatmıştı. Eşinin baba olma isteğini yaşının küçük olması sebebiyle geri çeviren 30 yaşındaki Soral’ın eski partneri ile yakınlaştığı görüntüler ortaya çıktı.

BENSU VE KUBİLAY SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

Snob Magazin, Bensu Soral’ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile 18 Temmuz 2021’de saat 00:15 sularında çekilmiş samimi fotoğraflarına ulaştı. Kireçburnu’nda metruk bir binanın çatı katında çekilen fotoğraflarda Soral’ın başını Aka’nın omzuna yaslaması dikkat çekti.

Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
                                             Kubilay Aka ve Bensu Soral

HAKAN BAŞ, MİNA CERAN’LA MI YAKINLAŞTI?

Bu görüntülerin yanı sıra 38 yaşındaki Hakan Baş’ın da sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile Emirgan’daki bir mekanda samimi şekilde eğlendiği ileri sürüldü.

Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
Mina Ceran ve Hakan Baş

“ÇIKAN HABERLERİN İÇERİĞİ GERÇEK DIŞIDIR”

Peş peşe çıkan ihanet haberlerinin ardından çiftten bir açıklama geldi. Instagram’dan ortak açıklama yapan ikili, “Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun süredir tanıdığı arkadaşımızdır… Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var” dedi.

Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
                                                          Kubilay Aka ve Bensu Soral
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
Kubilay Aka ile Bensu Soral, Cam Tavanlar dizisinde başrolü paylaştı.
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
                                                      Bensu Soral ve Hakan Baş
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