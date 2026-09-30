Mustafa Uslu’ya 3,5 milyon euroluk tehdit! Eski damadı da gözaltında

İstanbul’da haraç ve tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinin kurşunlanması, tehdit ve zorla para isteme gibi 12 ayrı eylemle bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler arasında, ünlü yapımcı Mustafa Uslu ile kızı Ecem Uslu’dan 3,5 milyon avro istedikleri iddia edilen kişilerin de bulunduğu ortaya çıktı.

“Ayla” ve “Müslüm” gibi ses getiren filmlerin yapımcısı olarak tanınan Mustafa Uslu’nun, kendisine ve ailesine yönelik tehditler nedeniyle daha önce polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, haraç almak amacıyla tehditte bulundukları, ev ve iş yerlerini kurşunladıkları ve zorla para toplamaya çalıştıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin toplam 12 ayrı eylemle bağlantılı olduklarının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği öğrenildi.

Mustafa Uslu ve kızından 3,5 milyon avro istedikleri iddiası

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise ünlü yapımcı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu’ya yönelik tehdit iddiaları oldu.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sırasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin, Uslu ailesinden telefon ve mesaj yoluyla yüksek miktarda para talep ettikleri öne sürüldü.

İddiaya göre, yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından Mustafa Uslu’ya tehdit mesajları gönderildi. Mesajlarda Uslu’dan 3,5 milyon avro talep edildiği ve talebin yerine getirilmemesi halinde kendisi ile ailesinin tehdit edildiği belirtildi.

“3,5 milyon avroyu vereceksin” iddiası

Mustafa Uslu’nun polise verdiği şikayette, kendisine gönderildiğini belirttiği tehdit mesajlarının içeriğine de yer verdiği öğrenildi.

Uslu’nun ifadesinde, kendisine gönderilen mesajlarda daha önce aralarında hukuki anlaşmazlık bulunduğu belirtilen A.S. isimli kişiye yönelik bir borcun ödenmesinin istendiği ve bunun karşılığında 3,5 milyon avro talep edildiğinin belirtildiği aktarıldı.

Tehdit mesajlarında para verilmemesi halinde sonuçlarının olacağı yönünde ifadeler kullanıldığı iddia edildi.

Uslu ayrıca, benzer tehdit içerikli mesajların kızı Ecem Uslu ve ailesinin diğer üyelerine de gönderildiğini polise anlattı.

Eski damadı da şüpheliler arasında

Soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise gözaltına alınanlar arasında Mustafa Uslu’nun eski damadının da bulunduğunun belirtilmesi oldu.

Uslu’nun polise yaptığı şikayette, tehditlerin arkasında daha önce davalık olduğu gayrimenkul danışmanı A.S., bu kişinin ortağı S.S. ve eski damadı F.D.’nin bulunabileceğinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin ilk ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, Mustafa Uslu ve ailesine yönelik tehdit ve para isteme iddialarıyla bağlantılarının bulunmadığını savundukları belirtildi.

Polisin ise şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra telefon kayıtları, mesajlaşmalar, kamera görüntüleri ve diğer deliller üzerinde inceleme yaptığı aktarıldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın farklı olaylar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Ev ve iş yerlerinin kurşunlanması, tehdit ve zorla para isteme iddialarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu’ya yönelik olduğu öne sürülen tehditlerin diğer eylemlerle bağlantısının bulunup bulunmadığı ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Şüpheliler hakkındaki suçlamaların hukuki niteliği ve sorumlulukları, soruşturma ve yargı sürecinin sonucunda kesinleşecek.