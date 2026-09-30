Hasan Şaş’ın test raporu ortaya çıktı! Yağız Sabuncuoğlu’nun sonucu ise negatif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat, spor ve medya dünyasından bazı isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp incelemesine gönderilen örneklerin sonuçları belli olmaya başladı. Sonuçları kamuoyuna yansıyan isimler arasında eski milli futbolcu Hasan Şaş ile gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu da yer aldı.

Hasan Şaş’ın test sonuçları açıklandı

Soruşturma kapsamında test yapılan eski milli futbolcu Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildiği belirtildi.

Şaş’tan alınan saç örneğinin incelemesine ilişkin sonuçlarda ise kodein ve kokain bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu bulguların, soruşturma kapsamında alınan biyolojik örneklerin laboratuvar incelemesine ilişkin olduğu belirtildi. Test sonuçları soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirilebilecek olmakla birlikte, tek başına bir kişinin ceza hukuku bakımından suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Dosyanın tamamına ilişkin nihai değerlendirme adli makamlar tarafından yapılacak.

Yağız Sabuncuoğlu’nun sonucu negatif

Soruşturma kapsamında testi yapılan bir diğer isim ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu oldu.

Sabuncuoğlu’ndan alınan örneklerin inceleme sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Böylece aynı soruşturma kapsamında test sonuçları kamuoyuna yansıyan Hasan Şaş ile Yağız Sabuncuoğlu’nun raporlarında farklı sonuçlar ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik soruşturma sürüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında spor, sanat ve medya dünyasından çeşitli isimlerin test süreçleri gündeme gelmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapılırken, bazı şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Alınan örneklerin Adli Tıp kurumlarında incelenmesinin ardından raporlar soruşturma dosyasına girmeye başladı.

Daha önce oyuncu Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonuçları da gündeme gelmişti. Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain tespit edildiği, İynemli’nin testinin ise negatif sonuçlandığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan her yeni test sonucu, dosyanın seyri açısından adli makamlar tarafından değerlendirilecek.

Test sonuçları soruşturma dosyasında değerlendirilecek

Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildiğine ilişkin raporların yanı sıra Yağız Sabuncuoğlu’nun testinin negatif çıktığı bilgisi soruşturmanın yeni aşamasını oluşturdu.

Öte yandan biyolojik örneklerde bir maddenin tespit edilmesi veya testin negatif çıkması, soruşturmanın diğer delillerinden bağımsız olarak değerlendirilmemesi gereken bir bulgu niteliğinde. Nihai hukuki değerlendirme, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delillerin incelenmesinin ardından yapılacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni test sonuçlarının ve adli sürece ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.