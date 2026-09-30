TESK’te bomba gelişme! Bendevi Palandöken seçimde liste çıkarmayacağını açıkladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 19 yıldır TESK Genel Başkanlığı görevini sürdüren Bendevi Palandöken, seçim yarışında liste çıkarmayacağını açıkladı. Palandöken, kararını genel kurul kürsüsünden delegelere duyurdu.

19 YILLIK BAŞKANLIK DÖNEMİNDE KRİTİK KARAR

TESK’in 22. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirilirken, genel başkanlık seçimi öncesinde gözlerin çevrildiği isimlerden biri Bendevi Palandöken oldu.

2007 yılından bu yana TESK Genel Başkanlığı görevini sürdüren Palandöken, genel kurulda yaptığı konuşmada seçim yarışına ilişkin kararını açıkladı. Palandöken, mevcut şartların adil ve eşit olmadığını düşündüğünü belirterek seçimde liste çıkarmama kararı aldığını ifade etti.

Palandöken’in açıklaması, genel kurul salonunda seçim sürecinin seyrini değiştiren önemli gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

KARARINI KÜRSÜDEN DUYURDU

Genel kurulda delegelere hitap eden Palandöken, seçim yarışında liste hazırlamayacağını açıkladı.

Palandöken konuşmasında, seçim şartlarının kendisi açısından adil ve eşit olmadığını belirterek delegelerden helallik istedi. Ayrıca delegelerin kendi kararlarını vermesi gerektiğini ifade ederek yeni döneme ilişkin temennisini dile getirdi.

Palandöken’in açıklaması şöyle:

“Siz de görüyorsunuz, adil ve eşit olmayan bu şartlarda artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Ben sizlerden helallik istiyorum.”

Palandöken, konuşmasının devamında delegelere görevlerinde başarı dileyerek TESK için hayırlı bir sonuç temennisinde bulundu.

“ADAYLIKTAN ÇEKİLMEDİM, LİSTE ÇIKARMADIM”

Genel kurul sürecine ilişkin aktarılan son açıklamalarda Palandöken’in, kararının doğrudan adaylıktan çekilme şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirttiği görüldü. Palandöken, esas olarak seçimde liste çıkarmadığını vurguladı.

Palandöken’in açıklaması, TESK seçimindeki mevcut dengeler açısından da dikkat çekti.

GENEL KURULDA RAPORLAR İBRA EDİLMEDİ

Genel kurulda seçim süreci öncesinde yönetim ve denetim kurullarına ilişkin faaliyet raporları da gündeme geldi. Söz konusu raporların yapılan oylamalarda oy çokluğuyla ibra edilmediği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından kürsüye çıkan Palandöken, TESK çatısı altında yaptığı çalışmaları anlatarak seçimde liste çıkarmama kararını delegelerle paylaştı.

MEHMET YİĞİNER’İN ADAYLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Palandöken’in liste çıkarmama kararının ardından gözler TESK Genel Başkanlığı için adaylığını daha önce açıklayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’e çevrildi.

Genel kurulda seçim işlemleri divan başkanlığının gözetiminde devam ederken delegelerin oy kullanma süreci sürüyor. Seçimin sonucuyla birlikte TESK’te yeni dönem yönetiminin şekillenmesi bekleniyor.

TESK’TE 30 YILLIK YÖNETİM GEÇMİŞİ

77 yaşındaki Bendevi Palandöken’in TESK yönetimindeki geçmişi ise yaklaşık 30 yıla uzanıyor. Palandöken, uzun yıllardır konfederasyonun yönetiminde görev alırken, 2007’den bu yana da genel başkanlık görevini yürütüyordu.

Palandöken’in TESK dışında da uzun yıllara dayanan görevleri bulunuyor. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yaklaşık 48 yıldır başkanlık yapan Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği’nde de uzun süredir başkanlık görevini sürdürüyor.

TESK Genel Kurulu’ndaki seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte konfederasyonda yeni yönetimin kimlerden oluşacağı da netleşecek.