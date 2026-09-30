Uçakta 7500 alarmı! 174 yolcu panik yaşadı, savaş uçakları havalandı

Dubai’den İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Flydubai’ye ait ticari uçak, uçuş sırasında gönderilen acil durum sinyalleri nedeniyle güvenlik alarmına neden oldu.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, 174 yolcunun bulunduğu uçaktan önce genel acil durum anlamına gelen 7700, kısa süre sonra ise uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi.

Kodların gönderilmesi üzerine uçuşun seyri yakından takip edilirken, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının da havalandırıldığı bildirildi.

Önce 7700, ardından 7500 kodu

Uçuş takip verilerine göre Flydubai uçağı Ürdün hava sahasına girdiği sırada 7700 acil durum kodunu etkinleştirdi.

Havacılıkta 7700 kodu, uçakta genel bir acil durum bulunduğunu bildirmek amacıyla kullanılıyor. Bunun ardından uçaktan 7500 kodunun gönderilmesi ise durumu çok daha kritik hale getirdi.

7500 kodu, uçakta kaçırılma veya yasa dışı müdahale şüphesi bulunduğunu bildiren özel acil durum kodu olarak biliniyor.

Bu nedenle uçağın sinyal göndermesi üzerine olası bir güvenlik tehdidi ihtimali değerlendirildi.

Uçak rotasını değiştirdi

Acil durum sinyalinin ardından uçak, Tel Aviv yönündeki rotasını değiştirdi.

Uçuş takip verilerinde uçağın rotasını tersine çevirerek Suudi Arabistan yönüne ilerlediği ve irtifa kaybetmeye başladığı görüldü.

Uçağın hareketleri kısa sürede uçuş takip platformu Flightradar24 üzerinden binlerce kişi tarafından izlenmeye başlandı. Yaklaşık 20 bin kişinin uçağın hareketlerini canlı olarak takip ettiği belirtildi.

Bir süre sonra uçağın Flightradar24’ün canlı takip ekranından kaybolması da endişeyi artırdı.

174 yolcu bulunuyordu

İsrail merkezli Ynet’in aktardığı bilgilere göre uçakta toplam 174 yolcu bulunuyordu.

Dubai’den yerel saatle yaklaşık 07.05’te havalanan uçağın Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na yaklaşık 09.30’da ulaşması bekleniyordu.

Ancak uçuş sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle uçak Tel Aviv’e devam etmek yerine rotasını değiştirdi.

İsrail savaş uçakları havalandı

İsrail basınında yer alan haberlerde, 7500 kodunun gönderilmesinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının alarma geçirildiği ve ticari uçağa doğru havalandığı aktarıldı.

Uçağın rotasını değiştirmesi ve Suudi Arabistan yönünde ilerlemesi nedeniyle olayın güvenlik boyutu yakından takip edildi.

Ancak ilerleyen dakikalarda uçağın kaçırıldığına ilişkin bir durum olmadığı yönünde bilgiler gelmeye başladı.

“Pilotlar kavga etti” iddiası

Yaşanan alarmın ardından olayın nedeni konusunda farklı bilgiler gündeme geldi.

N12 muhabiri Din Fischer tarafından aktarılan ilk değerlendirmelere göre, kokpitte pilotlar arasında bir kavga yaşandığı ve yaşanan olay sırasında uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunun yanlışlıkla veya olay sırasında etkinleştirildiği öne sürüldü.

Ancak pilotlar arasında kavga yaşandığına ilişkin bu iddianın Flydubai veya yetkili makamlar tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

Dolayısıyla olayın kesin nedeni konusunda resmi açıklama yapılıncaya kadar, kokpitte kavga yaşandığı iddiasının teyit edilmemiş bilgi niteliğinde olduğu kaydedildi.

Uçak Suudi Arabistan’a güvenli şekilde indi

Yaşanan alarmın ardından Flydubai uçağının Suudi Arabistan’a yöneldiği ve Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Böylece uçakta kaçırılma yaşandığı yönündeki ilk endişelerin aksine, uçağın güvenli bir şekilde yere indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili ayrıntıların, uçuş ekibinin ve yetkili makamların yapacağı incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.