AK Parti’den Erken Seçim Hamlesi !

Ekonomik krizin salgın sürecinde daha derinleşmesi ve son dönemde yaşanan afetlerde başarılı bir sınav verilememesi karşısında muhalefetin erken seçim söylemleriyle köşeye sıkışan iktidar partisinde dikkat çeken bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler için her fırsatta 2023’ü işaret ettiği bilinirken, açıklanan birçok anketin aleyhte çıkması iktidarı hareket geçirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre uzmanlardan oluşan bir ekip, AK Partili belediyeleri incelemelere başladı. Üç gün boyunca incelemeler yapan ekip, belediyenin seçim öncesi vaatlerini takibe alıyor. Vatandaşlarla temasların da kurulduğu incelemelerde aynı zamanda il il anket sonuçları da masaya yatırılıyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan rapor, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye sunuluyor.

Bugüne kadar Adıyaman, Ağrı, Giresun, Samsun, Malatya, Sivas ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu 22 şehirde incelemeler tamamlandı. İncelemelerin ardından belediyelere giden Özhaseki, “Uzman arkadaşlarımız dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de problemleri dinleyip çözüm bulmaya, yol göstermeye çalışıyoruz” dedi.

AK Parti’nin belediye belediye başlattığı incelemeler kulislerde erken seçim hamlesi olarak yorumlandı.