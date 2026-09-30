Fon soruşturması sonrası Mustafa Sandal’ın o sözleri olay oldu! “Gelecek kaygısı var”

Sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması, kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri de gündeme taşımaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında alınan adli tedbirler ve yakalama kararları gündeme geldi.

Bu gelişmelerin ardından Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal’ın geçmiş yıllarda verdikleri bir röportajda “Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Söz konusu eski açıklamalarda çift, farklı ülkelerdeki insanların gelecek kaygılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, kendi yaşamlarındaki gelecek endişesinden de söz etmişti.

FON SORUŞTURMASINDA MELİS SÜTŞURUP SANDAL’IN ADI GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Melis Sütşurup Sandal’ın da adı dosyada yer aldı.

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlıklarına ilişkin tedbir uygulandığı bildirildi.

Soruşturmanın kamuoyuna yansıyan boyutlarından biri ise Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye kararı verilen fonlardan yüksek miktarda para çıkışı gerçekleştirdiği yönündeki iddia oldu.

Bazı haberlerde bu tutarın son üç aylık dönemde 11 milyar TL’nin üzerinde olduğu öne sürüldü. Ancak bu rakamla ilgili farklı haberlerde farklı tutarlar yer alırken, iddianın kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği de belirtiliyor.

11 MİLYAR TL İDDİASINA İTİRAZ GELDİ

Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan 11 milyar TL’lik para çıkışı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Açıklamada, Sütşurup Sandal’ın yaptığı işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında bulunduğu ve gerçek işlem geçmişinin yetkili makamlar tarafından tespit edilebileceği ifade edildi. Ayrıca Sütşurup Sandal’ın soruşturmaya konu edilen fonlarda yatırımlarının bulunduğu ancak fonların kapatılması nedeniyle bu yatırımlara erişemediği belirtildi.

Mustafa Sandal da yaptığı açıklamada, eşi ve kayınpederi hakkındaki iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Sandal, eşiyle evlilik dışında maddi anlamda ortak bir işlerinin bulunmadığını belirtti.

GEÇMİŞTEKİ “GELECEK KAYGISI” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmayla ilgili gelişmelerin ardından Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Sandal’ın geçmişte verdikleri bir röportajdaki ifadeleri de sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Çifte yöneltilen “Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtta, insanların yaşadığı ülkedeki ekonomik ve sosyal koşulların günlük ruh halini etkilediği değerlendirmesi yapıldı.

Mustafa Sandal ve eşi, yurt dışında bulundukları bir ortamda insanların gelecek konusunda daha rahat olduklarını gözlemlediklerini anlatırken, Türkiye’de ise insanların yarını ve sonraki günü düşünerek kaygı yaşayabildiğini ifade etti.

“GELECEK KAYGISI OLMAYANLAR POZİTİF”

Geçmişteki açıklamada, farklı bir ülkedeki insanların gelecek kaygısı yaşamamasının onların enerjisine ve günlük hayatlarına yansıdığı ifade edildi.

Çift, insanların “Yarın ne olacak?” veya “Benim halim ne olacak?” gibi endişelerinin bulunmadığı bir ortamın kişiyi olumlu yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

Bu sözler, fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

“HEPİMİZDE GELECEK KAYGISI VAR”

Açıklamanın devamında ise Türkiye’de yaşayan insanların gelecek konusunda benzer kaygılar taşıdığı ifade edildi.

Sandal ve eşi, insanların yalnızca bugünü değil, ertesi günü ve daha sonrasını da düşünmek zorunda kaldığını belirterek, bunun günlük yaşamda hissedilen bir endişe oluşturduğunu söyledi.

Çiftin yıllar önce yaptığı bu değerlendirmeler, bugün yaşanan soruşturma gündemiyle birlikte yeniden sosyal medyanın dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

FON SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA İSİM İNCELENİYOR

Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında yalnızca Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup değil, çok sayıda kişi ve kuruluş hakkında da inceleme yürütülüyor.

Soruşturmanın önceki aşamalarında bazı portföy yönetim şirketlerinin fonları tasfiye sürecine alınmış, çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti.

Ayrıca bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulanmıştı.

MUSTAFA SANDAL HAKKINDA DOĞRUDAN SUÇLAMA BULUNMADIĞI AÇIKLANDI

Soruşturmayla ilgili haberlerin ardından Mustafa Sandal’ın ismi de kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak Sandal’ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, soruşturmadaki işlemlerin Melis Sütşurup Sandal’ı ilgilendirdiği ve Mustafa Sandal hakkında doğrudan bir işlem veya suçlama bulunmadığı ifade edildi.

Dolayısıyla soruşturma kapsamında adı geçen kişilerle ilgili hukuki süreç devam ederken, haklarındaki iddiaların kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması beklenirken, geçmişte yapılan açıklamaların yeniden gündeme gelmesi de sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.