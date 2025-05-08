İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen kritik toplantıda kentsel dönüşümle ilgili çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen buluşmaya, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı katıldı. Kurum, İstanbul’da bulunan 1,5 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu, bu yapılardan 600 bininin ise acil dönüşüm kapsamında olduğunu açıkladı.

“YARISI BİZDEN” KAMPANYASIYLA DESTEKLER ARTIRILDI

Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin TL’ye, iş yeri dönüşüm desteğinin ise 1 milyon TL’ye çıkarıldığını belirtti. Alan bazlı büyük dönüşüm projelerinde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO gibi kurumların inşa sürecinde aktif rol aldığını vurguladı.

Kurum ayrıca, kampanyanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü, başvuru ve talep toplama sürecinin ise belediyeler aracılığıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

“İSTANBUL’U BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRELİM”

İstanbul’da büyük bir deprem beklendiğini hatırlatan Bakan Kurum, yerel yönetimlere çağrıda bulundu:

“Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak, İstanbul için de aynı birlikteliği sağlamalıyız. Herkes bu sürecin bir ucundan tutmalı ve İstanbul’umuzu birlikte dönüştürmeliyiz.”

Kurum’un bu açıklamaları, özellikle deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlar için dikkatle takip edilirken, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiği mesajı net şekilde verildi.