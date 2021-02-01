Deniz Cezaevine Girdi

Cezaevine gönderilen Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram’dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.

Akkaya’nın avukatından açıklama geldi Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir.

Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur.

Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir. DENİZ AKKAYA VEKİLİ

AV. MUHAMMED FATİH TAŞCI