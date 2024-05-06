Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı

Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
06 Mayıs 2024 - 15:59
İstanbul’da bir giyim mağazasının deposunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İstanbul’da bir giyim mağazasının deposunda kalan 5 yabancı uyruklu şahıs cansız mankene tecavüz ederken yakalandı.

Şahısların, cansız mankenin özel bölgesini delerek boşluk oluşturduğu görüldü.

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ”

Skandal görüntüleri X hesabından paylaşan DHA muhabiri Rojda Altıntaş, “İstanbul’da bir depoda kalan beş yabancı kişi, giyim mağazasına ait mankene tecavüz etti. Bu tür sapkın ve şiddet içeren davranışlar kabul edilemez. Çocuklarımızı hep birlikte korumak ve toplumumuzu güvende tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ra-sansur.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdiİsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdi
Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendiFenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendi
Ricardo Quaresma İstanbul’daRicardo Quaresma İstanbul’da
Diyanet kurban kesim bedelini açıkladıDiyanet kurban kesim bedelini açıkladı
Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’danHaluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’dan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocaeli’de ‘grup seks skandalı’ iddiası! Fabrikadan açıklama geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’de toplu istifa depremi! Koray Aydın etkisi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tehditler sonrası Putin emri verdi! Ordu, nükleer silah kullanacak, hazırlıklar başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ricardo Quaresma İstanbul’da
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’dan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ZEHİRLENME VAKASI
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendiMayıs 6, 2024-4:06 pm
Ricardo Quaresma İstanbul’daMayıs 6, 2024-4:04 pm
H.K.G. davası, bugün yeniden görülecek!Mayıs 6, 2024-9:36 am
Vatandaş borç batağında: Katlanarak artıyor!Mayıs 6, 2024-9:36 am
50 büyükbaşı olana 60 milyon lira kredi!Mayıs 6, 2024-9:34 am
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı!Mayıs 6, 2024-9:33 am
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astıMayıs 4, 2024-3:20 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !