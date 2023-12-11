Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı! CHP ile iş birliğini reddetmişti…

CHP’nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru giderken siyasi partiler çalışmalarına hız kazandırdı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) CHP’nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini oy çokluğuyla reddetmesi siyaset gündemindeki yerini koruyor.
İYİ Parti il ve ilçe teşkilatlarının Akşener’e ‘İş birliği yapalım’ demesine rağmen GİK’in teklifi reddetmesi parti içinde de tartışmalara neden oldu.
Cumhuriyet’in haberine göre, bazı İYİ Partili kurmaylar, 31 Mart yerel seçimlerinde 2019’da kazanılan İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse sonuçtan İYİ Parti’nin sorumlu tutulacağından endişeleniyor. Seçmenin sandıkta iş birliğine sadık kalacağını kaydeden kurmaylar, seçim sürecinin İYİ Parti aleyhine sonuçlanabileceğine de dikkat çekiyor.
ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ
Öte yandan “kararın riskli olduğunun ancak partinin artık tek başına var olması gerektiğinin” altını çizen birçok kurmay da muhalefet kanadından gelen sert eleştirilerden rahatsız olduklarını belirtiyor. İYİ Parti’nin CHP’den ayrı, ideolojisi olan, “müstakil” bir parti olduğunu belirten kurmaylar, seçimlere ayrı girme kararına saygı duyulması gerektiğini belirtiyor. Kararın tek taraflı değerlendirildiğini belirten kurmaylar, iş birliğine “hayır” diyenlerin açıklamalarının dikkate alınmadığını da kaydediyor.
Kurmaylar; CHP’ye yakın isimlerin partilerine yönelik eleştirilerinin kutuplaşmaya neden olacağını belirtiyor.
‘ANKARA’YI TEKRAR OYLAYACAĞIM’
Akşener’in “ittifaka” yönelik sert söylemlerinin, CHP’den gelen eleştiriler nedeniyle de devam edeceği öne sürülüyor. İYİ Partili üst düzey bir yetkili de Genel Başkan Meral Akşener’in “iş birliği” teklifini oyladığı GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediğinin altını çizerek “Genel başkanın, bu sözünü yerine getireceğine inanıyorum” yorumunu yaptı.