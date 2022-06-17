Türkiye, NATO üyeliğine bu sebepten karşı çıkmıştı…

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üyelik başvurusu yaptı ancak Türkiye, kendisine zarar veren terör örgütlerini destekleyen bu ülkelerin üyeliğine itiraz etti. Sürekli olarak Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderileceğini söyleyen bu ülkelerden İsveç’in başkentinde ortaya çıkan görüntüler ve adeta terör örgütü propagandası yapılması ise tam bir skandal…

Terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek nedeniyle Türkiye’nin NATO’ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç’te terör propagandası yapıldı. Başkent Stockholm’de belediye binasına terör örgütünün sözde bayrağı ve elebaşı Öcalan’ın fotoğrafları yansıtıldı.

Önce köprüye terör örgütünün sözde bayrağını astılar, bu kez simge yapılarını terör propagandasına açtılar. NATO’ya katılmak için onay bekleyen İsveç’te terör yandaşları bir kez daha sahnede.

İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG’nin sözde bayrağı ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları projeksiyon ile simge binalara yansıtıldı. Belediye binası ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena’ya yansıtılan 14 Haziran’da gerçekleştirilen terör gösterisinde örgütün sloganları da yer aldı.

Türkiye, son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.

NATO’ya üye olmak isterken Türkiye’nin vetosuyla karşılaşan İsveç, terörle mücadele yasasında değişikliğe gitmişti. 349 sayfalık yasa, 1 Temmuz 2023’te ise yürürlüğe girecek.

ÇAVUŞOĞLU: İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN GÖNDERDİKLERİ BELGELER BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 Haziran’da yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Türkiye’ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO’ya ilettiklerini söylemişti.

Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını en güçlü şekilde destekleyen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Şimdi bu iki ülke bizim bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak, ne zaman karşılayacak, bu konuda bir mutabakata varmamız lazım.” dedi.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Genel Sekterliğinin de devrede olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün, kendisinin de dün Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

NATO’dan Türkiye’ye ortak bir uzlaşı belgesi gönderildiğini, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un danışmanının da Ankara’ya belge ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bize gönderilen bu belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO’ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı bunları derleyip, toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de Genel Sekreter’e de (Stoltenberg) söyledik.

Ne zaman sorusunu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler, ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacaklar. Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı şekilde cevapları beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.”