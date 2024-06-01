İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: 12 Bin Polis Memuru Alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: 12 Bin Polis Memuru Alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis olma hayali kuranlar için önemli bir duyuru yaptı. Bakan Yerlikaya, emniyet teşkilatını güçlendirmek amacıyla 12 bin yeni polis memurunun alınacağını açıkladı. Açıklama, Muğla İl Afet ve Acil Durum Merkezi’nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı’nın ardından yapıldı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Kapsamında Alım Yapılacak

Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda, lisans mezunlarından 8 bin 160 erkek ve 1.440 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, önlisans mezunlarından ise 2 bin 40 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplam 2 bin 400 adayın emniyet teşkilatına katılması planlanıyor. Toplamda 12 bin yeni polis memuru, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapacak.

“Üniformalarıyla Huzurun Teminatı Olacaklar”

Bakan Yerlikaya, “179 yıllık şanlı bir çınar olan emniyet teşkilatımızın üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olacak.” ifadelerini kullandı.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Polis adaylarının başvuru sürecine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Polis olmak için aranacak şartlar, İçişleri Bakanlığı’nın başvuru takvimiyle birlikte duyurulacak. Geçmiş yıllarda aranan şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans veya önlisans mezunu olmak, KPSS’de belirli bir taban puanı almak ve yaş kriterlerine uymak gibi koşullar yer alıyor.

Kaynak: ensonhaber.com