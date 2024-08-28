MasterChef Türkiye’de kural ihlali yapıldı!

MasterChef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde Nevzat, yemeklerin yapım süresi bittiği anda ekleme yaptı. Nevzat’ın ekleme yaptığı tabak değerlendirmeye alınmadı.

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla sürüyor.

Şefler, ilk turda yarışmacılardan ‘dünyadan sokak lezzetleri’ yapmalarını istedi.

Dünyadan sokak lezzetlerinden, Langos, Lampredotto, Okonomiyaki, Balda Roti, Burrito, Meat Pie ve Bola De Berlim istendi.

NEVZAT’IN HATASI PAHALIYA PATLADI

Yemeklerin yapım süresi bitimine yaklaşıldığında şefler 5’ten geriye saymaya başladı ve sıfır denildiğinde Nevzat, tabağa ekleme yaptı.

Somer Şef, “Biz sıfırı saydığımızda artık yemeklere dokunamazsınız. Bir şey ekleyemezsiniz. Ellerinizi kaldırıp ortalığı temizleyin komutunu beklemeniz gerekiyor. Bu gece maalesef Nevzat arkadaşımız biz sıfırı sayınca, hatta bazı arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen inatla sıfırdan sonra yemeğin üzerine taze soğan attı. Görüntülerden de tespit edildi. Sizin Okonomiyaki’nizi değerlendirmeye almıyoruz.” dedi.

“DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI”

Hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve 5-2 mavi takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes aldı.

Kırmızı takım ise eleme adaylarını belirlemek üzere ikinci tura kaldı.