Hasan Can Kaya’nın acı günü: Yaşadığı gibi aniden gitti bu dünyadan…

Komedyen Hasan Can Kaya’nın programında da ağırladığı halası hayatını kaybetti.
Kaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
“Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta “pazarlıkçı hala” olarak viral olan,
Her daim neşeli, herkesin yanında,
hep mücâdele eden, hep güçlü,
hiç şikayet etmemiş, aman dememiş,
yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış
dünyalar tatlısı halamı kaybettik…
Yaşadığı gibi aniden,
kimseye eyvallahı olmadan,
kimseden bir şey istemeden
gitti bu Dünya’dan..
Seni çok seviyoruz halacım”