Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hasan Can Kaya’nın acı günü: Yaşadığı gibi aniden gitti bu dünyadan…

Hasan Can Kaya’nın acı günü: Yaşadığı gibi aniden gitti bu dünyadan…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
18 Eylül 2024 - 9:29

Komedyen Hasan Can Kaya’nın programında da ağırladığı halası hayatını kaybetti.

Kaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

“Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta “pazarlıkçı hala” olarak viral olan,
Her daim neşeli, herkesin yanında,
hep mücâdele eden, hep güçlü,
hiç şikayet etmemiş, aman dememiş,
yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış
dünyalar tatlısı halamı kaybettik…
Yaşadığı gibi aniden,
kimseye eyvallahı olmadan,
kimseden bir şey istemeden
gitti bu Dünya’dan..
Seni çok seviyoruz halacım”

 

Hasan Can Kayanın acı günü: Yaşadığı gibi aniden gitti bu dünyadan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdiMiss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi
Türkiye güzeli Bingöl’e atandı. Bu habere çok sevineceklerTürkiye güzeli Bingöl’e atandı. Bu habere çok sevinecekler
Böyle rezillik görülmedi. Yeni klibinde vücudunu sergilediBöyle rezillik görülmedi. Yeni klibinde vücudunu sergiledi
ANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLERANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLER
Sakira neden sahneyi terk ettiSakira neden sahneyi terk etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Katil İsrail, Lübnan’da çağrı cihazlarını patlattı: Ölü ve yaralılar var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konut kredisi faizi düşüyor… İşte çekilecek krediye göre aylık taksitler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hasan Can Kaya’nın acı günü: Yaşadığı gibi aniden gitti bu dünyadan…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HOLOGRAFİK EVRENLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’den bilet kampanyası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci el araç alışverişinde “Güvenli Ödeme Sistemi” devreye giriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili için start verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Yenge ve 2 kuzen adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA HABERLERİ
Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Yenge ve 2 kuzen adliyeye sevk edildiEylül 17, 2024-12:19 pm
Tunceli’de depremEylül 16, 2024-5:28 pm
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldıEylül 16, 2024-5:25 pm
Narin’in Yengesi Hediye Güran hakkında yeni gelişmeEylül 16, 2024-3:42 pm
Helalleşmek için gitti, abisiyle birlikte öldürüldüEylül 16, 2024-2:32 pm
İsrail medyasından ‘Kuzey’ iddiasıEylül 16, 2024-2:05 pm
Sakarya’da fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçinin kimliği belli olduEylül 16, 2024-1:36 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !