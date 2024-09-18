Hasan Can Kaya’nın acı günü: Yaşadığı gibi aniden gitti bu dünyadan…

Kaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

“Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta “pazarlıkçı hala” olarak viral olan,

Her daim neşeli, herkesin yanında,

hep mücâdele eden, hep güçlü,

hiç şikayet etmemiş, aman dememiş,

yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış

dünyalar tatlısı halamı kaybettik…

Yaşadığı gibi aniden,

kimseye eyvallahı olmadan,

kimseden bir şey istemeden

gitti bu Dünya’dan..

Seni çok seviyoruz halacım”