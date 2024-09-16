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ANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLER

ANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLER
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Eylül 2024 - 17:37

Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için Türkiye’ye getirilememişti. Anjelik Calvin, annesinin otopsi işlemlerinin başladığını duyurdu: “Annemin bedenini çürüttüler. Annemin naaşı Türkiye’de toprağa verilecek.” İşte merak edilen tüm detaylar…

Miami’de 1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye’ye getirilecekti. Fakat oyuncunun Adli Tıp işlemleri tamamlanamamıştı.

Hürriyet’in haberine göre; Oyuncunun kızı Anjelik Calvin, Tuğba’nın otopsi için götürüldüğü cenaze evinin sorumlusu olan müfettişi suçlamış ve polis departmanı üst yönetimine dilekçeyle başvurmuştu. Sonunda Tuğba’ya otopsi yapılması kararı alındı.

OTOPSİ KARARI ÇIKTI
“Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler.

Anjelik Calvin, 15 günlük süreci ve son gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.”

Evrak işlerinin bu hafta tamamlanması ve cenazenin önümüzdeki hafta Türkiye’de olması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

69 yaşındaki Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami’deki evinde hayata gözlerini yumdu.

ANNESİNE OLAN ÖZLEMİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Cenaze işlemleriyle ilgili sürecin bitmesini bekleyen Anjelik Calvin, annesine olan özlemini dile getirdiği bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Anjelik, şöyle yazmıştı:

Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah’ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah’a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel.

“KEŞKE KALBİMİ ÇIKARSALARDI DA ANNEMİ ÖYLE GÖRMESEYDİM”

Öte yandan Anjelik, annesinin vefatından saatler sonra ‘Söylemezsem Olmaz’ programına bağlanmıştı. Konuşmakta zorlanan Anjelik, “Şok geçiriyorum. Annem uzun süredir KOAH hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Akşam uyuduk, öptüm ‘seni seviyorum’ dedim… Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş… Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum. Annem hiçbir zaman evli veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.

AHU TUĞBA’NIN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, cenaze evine gittiğini fakat müfettiş sorumlusunun, otopsi yapmadığını dile getirdi. Anjelik yaptığı açıklamada; ‘Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu.

Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah’ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah’sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim’ ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba’nın cenazesi, Uzun süre bekletilmesinden dolayı Türkiye’ye çelik tabutla getirilecek.

DUYGU YÜKLÜ PAYLAŞIM

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı.

Anjelik Calvin, paylaşımına şu notu ekledi: Anne Allah şahit, çekmeceyi şimdi açtım. 4 senedir hep yalvardım Allah yalvarmanı bekliyor. Ezbere olmaz düzenli okuuu okuuu, ben sana niyet ettiğim kitabı buldum! Sevindim ve açtım, içinde resmimi koymuşsun.

“NURİ ALÇO ANNEMİN GERÇEK DOSTU OLSAYDI PARASINI KONUŞMAZDI”

ABD’de vefat eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, yaşadığı zor günleri GÜNAYDIN’a anlatmıştı. Calvin’in açıklamalarından sonra Nuri Alço, “Parası yok Türkiye’ye gelmesi için yardım yaptılar’ deniyor ama yalan. Ahu’nun buradaki gayrimenkullerini biliyorum. Sırf ABD’deki bankada 27 bin doları vardı” dedi. Bunun üzerine Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin sert çıktı: “Alço, gerçek bir dost olsaydı, annemi üzecek bu açıklamaları yapmazdı”Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba’yı kaybettik. Sinemamızın ikonlarından biriydi. Ardında onlarca film bıraktı. Kendisinin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadık… Bir döneme damgasını vurmuş bir kadın oyuncuydu. Allah rahmet eylesin.Amerika’da vefat ettiği için, cenazesine dair net bir tarih henüz yok. Kızı, kıymetlisi Anjelik Calvin, çarşamba günü annesini kaybediş süreci ve duygularını GÜNAYDIN okuyucularıyla paylaştı.

Gerçekten çok samimi açıklamalar yaptı.

Ancak röportaj sonrası Nuri Alço, sosyal medyasından benim röportajımı yalanlamaya çalışan bir paylaşımda bulundu.

 

Nuri Alço’ya öncelikle şunu söylemek isterim, ben röportajımın arkasındayım. Bir gazeteci röportaj yaparken ses kaydı alır. Bende hepsi mevcut.

Başka bir şey daha var Nuri Alço; siz Ahu Tuğba’nın ölümünün ardından neredeyse her gün basına açıklamada bulunuyorsunuz. Son örnek de, Ahu Tuğba’nın banka hesabında ne kadar parası olduğunu paylaşmanız oldu.

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