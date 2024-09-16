ANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLER

Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.”

Evrak işlerinin bu hafta tamamlanması ve cenazenin önümüzdeki hafta Türkiye’de olması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

69 yaşındaki Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami’deki evinde hayata gözlerini yumdu.

ANNESİNE OLAN ÖZLEMİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Cenaze işlemleriyle ilgili sürecin bitmesini bekleyen Anjelik Calvin, annesine olan özlemini dile getirdiği bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Anjelik, şöyle yazmıştı:

Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah’ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah’a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel.

“KEŞKE KALBİMİ ÇIKARSALARDI DA ANNEMİ ÖYLE GÖRMESEYDİM”

Öte yandan Anjelik, annesinin vefatından saatler sonra ‘Söylemezsem Olmaz’ programına bağlanmıştı. Konuşmakta zorlanan Anjelik, “Şok geçiriyorum. Annem uzun süredir KOAH hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Akşam uyuduk, öptüm ‘seni seviyorum’ dedim… Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş… Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum. Annem hiçbir zaman evli veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.

AHU TUĞBA’NIN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, cenaze evine gittiğini fakat müfettiş sorumlusunun, otopsi yapmadığını dile getirdi. Anjelik yaptığı açıklamada; ‘Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu.