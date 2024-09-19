Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ordu ve Giresun’un kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın kuzeydoğusu, Çankırı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın kuzeydoğusu, Çankırı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi