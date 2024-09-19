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3 hakim ve 1 savcının başını yakan tahliye kararı

3 hakim ve 1 savcının başını yakan tahliye kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2024 - 17:04

İzmir’deki “omuz atma” kavgasında bir kişiyi öldüren sanıkların tahliye kararı sonrası HSK harekete geçti. Tahliye kararını veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı.

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’ndeki bir markette 16 Ekim 2023’te 30 yaşındaki Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasında “omuz atma” sebebiyle tartışma çıktı, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilirken, 17 Eylül’deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B’nin tahliye edildi.

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Davada tutuklu sanık kalmaması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyadan duruma tepki yağdı.

AÇIĞA ALINDILAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, dünkü toplantısında konuyu ele aldı. Daire, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi.

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YAKALAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi’ndeki bir markette 16 Ekim 2023’te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında “omuz atma” sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B’yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül’deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B’nin tahliyesine karar verilmişti.

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