İmamoğlu: Yöneticiler hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayrımcılığa karşı olduğunu belirterek, “Ben Türkiye’mizin en büyük potansiyelini engelleyen meselenin bu olduğunu görüyorum. Gerçekten bu memleketin liyakate, adalete çok ihtiyacı var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi ziyaret ve açılış için hava yoluyla sabah saatlerinde Tokat’a geldi. İmamoğlu’nu havalimanında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ile partililer karşıladı.

Tokat’ta sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluşan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’nin her iline koştuğumuz gibi Tokat’ta da olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ve bunu yaparken inanın hiçbir zaman ayrımcılık hissi taşımadık. Bizimle iletişim kurana, elimizi uzatıyoruz, elimiz havada kalıyor. Yani ama biz gene uzatıyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. Ya da bir yere gidiyoruz, makamları ziyaret ediyoruz, o makamdaki insanlar ya izinli ya raporlu oluyor. Şehirden dışarı gidiyorlar. Ya Allah aşkına. Ben bulunduğum kamu kurumunun sahibi değilim. Siz bulundunuz kamu kurumunun sahibi değilsiniz. Hepimiz gelip geçiciyiz. Hepimizin siyasi partisi ya da üyesi olduğumuz kurumlar, hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olması için yöneticiler hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı. Tek şart var hiç kimse. O bağlamda açık söyleyelim, kime oy vermiş, hangi etnik köken, bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değil, şuna hizmet edeceğim, buna etmem. Asla etmeyiz. Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın bunu yapan birisi benim de partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bu çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partiler olabilir. Bunu yaptığında ne bileyim işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz böyle bir ahlaki terbiye taşıyamayız sevgili dostlar. Biz parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bu kadar net. O bakımdan, bu memleketin her vatandaşını kardeşin hissettiğim duygudaşlıkta yürüyoruz. Siyah, beyaz arayışında olanlar gerçekten bu ortaklaşmaya taş koymak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum ve hicap duyuyorum. Birileri yani koltuklarını kaybetmesin diye yurttaşlarını neredeyse birbirine düşürmeyi bile göze alarak siyasi yolculuğunda yaranmak için attığı adımlar hicap veren, hepimiz utandıran adımlar. Açıkçası ben bütün vatandaşlarımızın benim anlattığım bu duyguya itibar ettiğini ve saygı duyduğunu da biliyorum. Yani o yapılan işin güncel kazanımları verebildiğini biliyorum ama onun dışında hiçbir şey kazandırmaz” dedi.