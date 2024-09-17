Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Yenge ve 2 kuzen adliyeye sevk edildi

Uzmanlar, Narin cinayetinin itirafla çözülebileceğini düşünmüyor. Peki, “Narin’in katili kim?” sorusu nasıl aydınlanacak? Cinayeti itiraf mı, Adli Tıp mı çözecek? Adli Bilimler Uzmanı Mehmet Görgülü ve Hukukçu Tarkan Erdal, CNN TÜRK’te yanıtladı.

Hukukçu Tarkan Erdal, “Dosyada gerçekten çok farklı, çok değişik isimler, sürprizler ortaya çıkabilir” dedi.

Narin cinayetiyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor. Peki, çıkacak olan otopsi raporunda ne öğrenilecek? Adli Bilimler Uzmanı Mehmet Görgülü, “Otopsi raporu bu gibi olaylarda oldukça önemli bilgiler verir. 19 gün su altında ve sıcakta bulunmuş olan cesette ciddi anlamda deformasyon ve bozulma söz konusu. Ceset ilk öldürüldüğü gün bulunsaydı, elde edilecek delillerin birçoğunun ortadan kaybolduğu anlamına geliyor. Bu, soruşturmanın gidişatı açısından olumsuz bir durum. Ama bu şu demek değil; cesetten hiçbir bulgu, delil elde edilmeyecek anlamına asla gelmiyor” vurgusu yaptı.

ISIRIK İZİ DÜĞÜMÜ ÇÖZER Mİ?

Peki, Narin’in abisindeki ısırık izi düğümü çözer mi? Adli Bilimler Uzmanı Mehmet Görgülü, “Elbette ki olabilir. Abi Adli Tıp’ta geldiğinde ısırık izinin kalıbı çıkartıldı. Abinin ‘Ben kendim ısırdım’ iddiası vardı. Olabilir belki ısırmıştır. Isırık izi ile abinin diş kalıbı karşılaştırıldı. Karşılaştırıldığında o izlerin tamamen abiye ait olduğuna dair bir rapor çıkmadı. Narin kızımıza ait olma ihtimali de ortaya çıkmış oldu. Fakat elimizde ceset olmadığı için Narin kızımızın diş izini almak ya da kalıbını çıkarmak mümkün değildi. Ceset de bulununca diş işi alındı. Bu diş iziyle abinin kolundaki ısırık izinin kalıpları karşılaştırılacak ve buradan bir yere gidilmeye çalışılacak. Eğer Narin kızımızın diş iziyle ilgili olduğu ortaya çıkarsa bu hemen hemen abinin katil olduğunu ortaya koyar” yanıtını verdi.

CİNAYETİ İTİRAF MI, ADLİ TIP MI ÇÖZECEK?

Peki cinayeti itiraf mı, Adli Tıp mı çözecek? Hukukçu Tarkan Erdal, “İtirafla çözüleceğini düşünmüyorum. Kimin artık inandırıcı olduğu kalkıyor ve herkese şüphe ile yaklaşıyorsunuz. Eğer siz ceza vermek isterseniz de hakimde yüzde 100 kanaat oluşturmanız lazım. Hakimde bir şüphe oluşursa o yüzden orada bir ceza verilmesi çok mümkün olmayacaktır. O yüzden de mutlaka hakimde kanaat oluşturacak” dedi.