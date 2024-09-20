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İstanbul için peş peşe uyarı… AKOM saat verdi

İstanbul için peş peşe uyarı… AKOM saat verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2024 - 12:24

İstanbul

Sonbahar, İstanbul’da kendini hissettirmeye başladı. Son günlerde hava sıcaklıklarındaki düşüşlerle birlikte rüzgarlı hava hakim oldu. Bugün için de Megakent için hem Meteoroloji’den hem de AKOM’dan uyarı yapıldı.

AKOM’dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: 

Halihazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden (17.00) itibaren il geneline yayılarak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezinde kuvvetli (20-40 kg/m2), Karadeniz’e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli (40-70 kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklığın öğle saatlerinde 20-23°C aralığında seyretmesi beklenmektedir.

 

İstanbul için peş peşe uyarı... AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak il genelinde etkili olacak

 

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN BİR İKİ DERECE ARTIŞ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

İstanbul’da yağış bekleniyor. Kuzey’de bulutlar başladı zaten. Karadeniz kıyısı ve boğaz çevresinde sağanak görülecek. Avrupa yakasında etkili olacak daha çok. Gece saatlerinde çok kuvvetli olma ihtimali var. Su baskını tehlikesi var. İstanbulluların kuzey kesimlerinde yaşayanların dikkat etmesi lazım. Sıcaklıklar durağan seyrediyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde gidecek. Hafta sonundan itibaren bir iki derece artış olacak. Yaza yakın havalar yaşanacak.

Yarın da yağmur var İstanbul’da. Pazar günü öğleden sonra çekilecek. Anadolu’ya bakınca Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu son bahara giriş yaptı. Buralarda sonbahar havası var. İstanbul’da da akşam vakti serin hava var. Anadolu’da sonbahar var.

Bu sene biraz daha ılıman bir kış geçireceğiz. Soğuğa yakın bir kış olacak ama. Çiftçiler ekim ayında toprak nemi artacak.

 

İstanbul için peş peşe uyarı... AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak il genelinde etkili olacak

 

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası kıyı kesimleri kuvvetli.

‘da bugün etkili olan güneşli havanın yerini sağanağa bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve AKOM’dan peş peşe uyarı geldi. AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda megakent için saat verilerek sağanak yağışın il genelinde etkili olacağı ve Cumartesi günü akşam saatlerine kadar görüleceği belirtildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede gelecek hafta için tahminini paylaştı.

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