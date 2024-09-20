Kurtlar Vadisi’ndeki o sahne şok etti! İsrail’in telefon patlamasını meğer 21 yıl önce izlemişiz…

İsrail Lübnan’da yaşanan çağrı cihazı patlaması, Kurtlar Vadisi’nin 85. Bölümünde yer alan patlama sahnesini gündeme getirdi. 21 yıl önce çekilmiş olan bölümü gören şaşkınlığını gizleyemedi.

İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Hizbullah’a yönelik bir siber saldırı gerçekleştirmiş ve çağrı cihazlarını uzaktan patlatılmıştı.

Yaşanan bu saldırı gündemdeki yerini tutuyorken, 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisindeki o sahneyi akıllara geldi.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran sahne Türk dizi efsanesinde bundan tam 21 yıl önce çekilmişti.

SENELER ÖNCESİNDE ÇEKİLMİŞ

Dizinin 2003 yılında ekranlarda yayınlanan 85. bölümünde, dizide Samuel Vanuna adlı bir karakterin telefonuna bırakılan bir mesaj sonrası patlama yaşanması dikkat çekti.

Söz konusu sahne, yıllar sonra İsrail’in Hizbullah’a gerçekleştirdiği bu saldırı ile benzerlik göstermesiyle tekrar gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından benzerliği şaşırtan sahne hakkında, günümüzde yaşanan olayları öngördüğüne dair birçok yorumun odağı oldu.