Merkez Bankası’na kağıt ve mürekkep yetişmiyor. ‘Bu hayra alamet değildir’ diye duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kağıt ve mürekkep harcaması her sene katlanarak, yükseliyor. İşte bu durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Ozan Bingöl paylaştı ve “Bu ayra alamet değildir” dedi. Bingöl paylaşımında Merkez Bankası’nın yoğun bir şekilde para bastığını ima etti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ozan Bingöl,yaptığı paylaşımla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kağıt ve mürekkep harcaması her yıl katlanarak, arttığını belirtti. 2019 yılında 185 Milyon 839 Bin 916 lira kağıt ve mürekkep masrafı bulunan Merkez Bankası’nın harcaması 2023 yılına gelindiğinde milyar lirayı aştı.
GRAFİK YAYINLADI
Bingöl’ün yayınladığı grafiğe göre bu rakam 2023 yılında 1 Milyar 14 milyon alt yüz yirmi bir bin 829 liraya yükseldi. Bu grafiğe paylaşan Bingöl, banknot kağıdı ve mürekkep giderinin 2021 yılında 2023 yılına gelindiğinde 3,8 kat arttığını öne sürdü. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ozan Bingöl ve ekledi “Bu hayra alamet değildir. Burada Merkez Bankası’nın para basma fonksiyonunu yoğun bir şekilde icra ettiğin göstermektedir” dedi
Ozan Bingöl’ün paylaşımı şöyle
“Merkez Bankası’nın “banknot kağıdı ve mürekkep gideri” 2021 yılından 2023 yılına gelindiğinde 3,8 kat kadar artmıştır. Bu hayra alamet değildir. Buradaki artış Merkez Bankası’nın para basma fonksiyonunu yoğun bir şekilde icra ettiğini göstermektedir.”