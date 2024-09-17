Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
17 Eylül 2024 - 12:36

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’in doktor olarak görev yapacağı şehir belli oldu. Güzellik kraliçesi önümüzdeki günlerde Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacak.

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan ve sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen’in yarışmaya katılmadan önce doktor olarak Bingöl’e atamasının yapıldığı ortaya çıktı.

Güzellik kraliçesi seçildikten sonra görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olan Bilgen’in önce Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gideceği ardından da Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı öğrenildi.

 

Doktor olarak Bingöle atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi

 

Hakkında yapılan haberlerin ardından konuşmama kararı alan Bilgen katıldığı bir programda “Açıkçası Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben yarışmaya bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım” demişti.

Doktor olarak Bingöle atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böyle rezillik görülmedi. Yeni klibinde vücudunu sergilediBöyle rezillik görülmedi. Yeni klibinde vücudunu sergiledi
ANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLERANNEMİN BEDENİNİ ÇÜRÜTTÜLER
Sakira neden sahneyi terk ettiSakira neden sahneyi terk etti
Emmy ödüllerine ‘Shogun’ damga vurdu ‘İlk kez bir yabancı yapıma verildi’Emmy ödüllerine ‘Shogun’ damga vurdu ‘İlk kez bir yabancı yapıma verildi’
Peri masalı aşkları ikinci kez bitmişti!Peri masalı aşkları ikinci kez bitmişti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HOLOGRAFİK EVRENLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’den bilet kampanyası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci el araç alışverişinde “Güvenli Ödeme Sistemi” devreye giriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili için start verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Yenge ve 2 kuzen adliyeye sevk edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalçada başlayan ağrıyı hafife almayın!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sürekli oturanlar tehlike altında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaşlanma kalitenizi ölçmenin en kolay yolu bu test
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nemli havalar bizi neden sinirli ve bitkin yapıyor?
SON DAKİKA HABERLERİ
Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Yenge ve 2 kuzen adliyeye sevk edildiEylül 17, 2024-12:19 pm
Tunceli’de depremEylül 16, 2024-5:28 pm
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldıEylül 16, 2024-5:25 pm
Narin’in Yengesi Hediye Güran hakkında yeni gelişmeEylül 16, 2024-3:42 pm
Helalleşmek için gitti, abisiyle birlikte öldürüldüEylül 16, 2024-2:32 pm
İsrail medyasından ‘Kuzey’ iddiasıEylül 16, 2024-2:05 pm
Sakarya’da fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçinin kimliği belli olduEylül 16, 2024-1:36 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !