Hizbullah intikam yemini etti: ‘İsrail sürprizlere hazır olmalı’

İsrail hükümeti dün resmi olarak ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırındaki çatışmaları da “savaş hedefleri” arasına ekledi. Kuzey sınırında tansiyon yükselirken Lübnan içindeyse tuhaf patlamalar yaşandı. Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının İsrail tarafından hack’lendikten sonra infilak ettiği iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200’ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirsiz ancak Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail’i suçladı ce intikam yemini ederek misilleme sözü verdi. İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.