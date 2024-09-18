Hizbullah intikam yemini etti: ‘İsrail sürprizlere hazır olmalı’

Dün Lübnan genelindeki binlerce çağrı cihazının patlaması nedeni ile 9 kişi hayatını kaybetti, Hizbullah misilleme sözü verdi. Saldırının Mossad operasyonu olduğuna neredeyse kesin gözle bakılırken ABD’li New York Times gazetesi İsrail’in Lübnan’a ithal edilen Tayvan yapımı çağrı cihazlarına patlayıcı madde yerleştirdiğini öne sürdü. NYT’nin işaret ettiği Gold Apollo şirketi iddiaları yalanladı ve cihazların Avrupa’da kendi markasını kullanma hakkına sahip bir şirket tarafından yapıldığını öne sürdü. ABD medyasına göre aylardır topyekun bir savaşın eşiğinde olan bölgedeki gerilimin bir sonraki bölümünü Hizbullah yazacak gibi görünüyor. Washington Post ‘İsrail büyük sürprizlere hazır olmalı.’ uyarısında bulundu.
İsrail hükümeti dün resmi olarak ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırındaki çatışmaları da “savaş hedefleri” arasına ekledi. Kuzey sınırında tansiyon yükselirken Lübnan içindeyse tuhaf patlamalar yaşandı. Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının İsrail tarafından hack’lendikten sonra infilak ettiği iddia edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200’ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.
Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirsiz ancak Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail’i suçladı ce intikam yemini ederek misilleme sözü verdi. İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.