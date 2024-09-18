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İsrail saldırısı ile ilgili yeni iddia: Tuzağın fark edileceğini anlayınca cihazları patlattılar…

İsrail saldırısı ile ilgili yeni iddia: Tuzağın fark edileceğini anlayınca cihazları patlattılar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Eylül 2024 - 15:49

Dün Lübnan genelindeki binlerce çağrı cihazının patlaması nedeni ile 9 kişi hayatını kaybetti, Hizbullah misilleme sözü verdi. ABD medyası cihazlardaki tuzağın daha önce kurulduğunu ve Hizbullah’ın “tuzağı” fark edebileceği endişeyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanı sıra üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin bu cihazların patlatılmasına karar verdiğini iddia etti.

İsrail hükümeti dün resmi olarak ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırındaki çatışmaları da “savaş hedefleri” arasına ekledi. Kuzey sınırında tansiyon yükselirken Lübnan içindeyse tuhaf patlamalar yaşandı. Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının İsrail tarafından hack’lendikten sonra infilak ettiği iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200’ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirsiz ancak Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail’i suçladı ve intikam yemini ederek misilleme sözü verdi. İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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