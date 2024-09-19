Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 aydır sabit tuttuğu politika faizini yine yüzde 50 oranında sabit bıraktı.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı. Böylece Merkez Bankası ekonomistlerin “Sabit kalacak” öngörüsünde pas geçmiş oldu. Ankette, ekonomistler yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise ankette yüzde 46,65 çıktı.

Para Politikası Kurulu toplantısından sonra TCMB’nin internet sayfasından şu açıklama yapıldı:

“Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”

PEKİ EKONOMİSTLER NE DEDİ?

Açıklanan faiz kararının ardından ekonomistlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

‘KREDİ FAİZİ KADEMELİ OLARAK AŞAĞI İNECEKTİR’

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin bugünkü metinle bir ton yumuşadığını belirterek, Ekim’de faiz indirimi olmayacağının neredeyde kesinleştiğini söyledi.

Resmi faiz düşmese de fiili faizin 6 puan düştüğünü ileri süren Kara, “Bundan sonra bankaların kredi faizi de kademeli olarak aşağı inecektir.” dedi.

‘NEDEN LİKİDİTE ADIMI ATMIYORSUNUZ?’

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise, TCMB’nin geçmiş dönemlerdeki açıklamalarını hatırlatarak “Merkez Bankası, Ağustos’ta enflasyonun ana eğiliminin değişiklik göstermediğini, talebin fiyat baskısının azaldığını, hizmet fiyatlarının gecikmeli hız keseceğini söylerken; geçen ay, “enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının” dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını söylerken, bugünkü açıklamada “risk oluşturuyor” diyor. Peki neden likidite adımı atmıyorsunuz?” paylaşımını yaptı.

“EKİMDE DE SABİT TUTACAK”

Ekonomist Murat Sagman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası’nın Ekim toplantısında da politika faizini sabit tutacağı tahmininde bulundu.

‘BUNA AZ BİR MİKTAR YUMUŞAMA DENEBİLİR’

TCMB’den yapılan açıklamada yer alan “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadelerini değerlendiren İris Cibre ise fazla likidite açısından da yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Cibre, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

“Ağustos ile Eylül arasında mal enflasyonunda iyileşmeye değinilmiş, hizmet enflasyonu son çeyrek deniyor, faiz artırma ihtimali artık yok, makto ihtiyati tedbir kullanırım, sıkılaşma gerekirse noktasına dönülmüş

Buna az bir miktar yumuşama denebilir, belki…”