Sakira neden sahneyi terk etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, sevilen şarkılarından “Soltera”yı seslendirirken, ön sıralarda bulunan birkaç izleyicinin eteğinin altını görüntülemeye çalıştığını fark etti. Bu duruma son derece rahatsız olan sanatçı, dans etmeyi bırakarak izleyicilere uyarıda bulundu.

İlk tepkisiyle durumu toparlamaya çalışsa da, izleyicilerin uygunsuz davranışları devam edince Shakira, performansını sürdüremedi ve sahneyi terk etti. Görgü tanıklarına göre, sanatçı bu olay karşısında oldukça öfkeliydi.

Olayın ardından, sosyal medya kullanıcıları yaşananları tartışmaya açtı. Birçok kişi, Shakira’nın aldığı kararı desteklerken, konser organizatörleri ve güvenlik ekiplerinin sorumluluğu da eleştirildi.

Konserin organizatörü XYZ Prodüksiyon, yaptığı açıklamada, sanatçıların ve izleyicilerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu belirtti ve bu tür davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, benzer durumların gelecekte yaşanmaması için gerekli önlemlerin artırılacağını bildirdi.

Shakira’nın menajeri olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, sanatçının 2022 yılında futbol yıldızı Gerard Pique ile ayrılığı da yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı bu zor sürecin ardından sahnelere güçlü bir dönüş yapan Shakira, bu olayla birlikte bir kez daha gündeme oturdu.

Bu tatsız olay, sanatçıların güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği konusunda önemli soruları gündeme getirdi ve sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.