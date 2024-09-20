İsrail Hizbullah’ın intikam yemininden saatler sonra Lübnan’ı vurdu!

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah dün Lübnan’daki patlamalarla ilgili İsrail’i suçladı ve “Tüm kırmızı çizgiler aşıldı” dedi. ‘Bu bir savaş ilanıdır’ diyen Nasrallah intikam sözü verirken İsrail bu konuşmadan saatler sonra Lübnan’ı bombaladı. ABD medyası dün geceki saldırının şimdiye kadarki en büyük bombardıman dalgalarından biri olduğunu yazdı. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile’deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı, bölgedeki sakinlere geceyi sığınakların yakınlarında geçirmeleri talimatını verdi. Öte yandan, ABD, İngiltere ve Fransa her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.