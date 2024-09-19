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Kovid-19’un yeni XEC varyantı Türkiye’yi etkileyecek mi

Kovid-19’un yeni XEC varyantı Türkiye’yi etkileyecek mi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2024 - 16:44

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Almanya’da ortaya çıkan ve havaların soğumasıyla daha etkili olabileceği öngörülen Kovid-19’un yeni ‘XEC’ varyantına ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Özlü, “Ne Dünya Sağlık Örgütü ne CDC böyle bir uyarı yapmış durumda değil. Genel olarak gelen haberler spekülatif. Şu anda endişe edecek bir durum görmüyorum” dedi.

Haziran ayında Almanya’da tespit edilen XEC varyantı hakkında Prof. Dr. Özlü, “Yeni varyantın dikkate değer olup olmadığı konusunda yeterli bilgi ve uyarı bulunmuyor. Pandemi sona erdi ama Kovid-19 ve varyantları devam ediyor. Henüz XEC varyantının dikkate değer ya da izlenmesi gereken bir varyant olduğu hakkında bilgi yok. Ne Dünya Sağlık Örgütü ne de CDC böyle bir uyarı yapmış durumda değil. Bu yüzden endişe verici bir durum yok” şeklinde konuştu.

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“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM GÖRMÜYORUM”

Prof. Dr. Özlü, XEC varyantının ölümcül olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığını belirtti ve “Bu varyantın daha bulaşıcı, daha ağır hastalığa neden olduğu veya daha ölümcül olduğu yönünde hiçbir bilgi yok. Süreci izlemek gerek. XEC varyantı gibi çok sayıda varyant ortaya çıkıyor ve çoğu önem arz etmeden kayboluyor. Bu varyant da onlardan biri olabilir. Gelen haberler spekülatif ve kanıta dayanmıyor. Bu yüzden endişe edilecek bir durum görmüyorum” dedi.

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“SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU VE ZATÜRRE ARTTI”

Yaz döneminde Kovid-19 vakalarının devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Ülkemizde Kovid-19 ile ilgili güncel veriler paylaşılmıyor. Ancak yaz döneminde solunum yolu enfeksiyonu ve zatürre vakaları artış gösterdi. Bu, Kovid-19’un Türkiye’de hala görüldüğünü düşündürüyor. Solunum yolu enfeksiyonlarında genellikle ekimden itibaren artış gözlemleriz. Bu yıl ise haziran, mayıs, temmuz ve ağustosta çok sayıda vaka gördük. Kovid-19 virüsü, diğer solunum yolu virüsleri gibi hayatımızda devam ediyor, dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

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“DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR”

Güz ve kış dönemine girerken dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Güz dönemine girdik ve okullar açıldı. Kış mevsimiyle birlikte influenza, parainfluenza, RSV, rinovirüsler, adenovirüsler ve diğer koronavirüslerin sayısı artacak. Kovid-19 da bu döngüsel süreçte yerini almış durumda. Dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı

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