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Kılıçdaroğlu’ndan HDP savunması: 7 milyon insanı düşman mı ilan edelim?

Kılıçdaroğlu’ndan HDP savunması: 7 milyon insanı düşman mı ilan edelim?
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24 Mart 2023 - 12:11
Kılıçdaroğlundan HDP savunması: 7 milyon insanı düşman mı ilan edelim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında HDP ile yaptığı görüşmeyi savunarak “Bir siyasal parti 7 milyon oy alıyorsa, şimdi biz 7 milyon insanı düşman mı ilan edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun sert ifadelerine ilk kez yanıt veren Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmesini savunarak “”Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz. Bir siyasal parti 7 milyon oy alıyorsa, şimdi biz 7 milyon insanı düşman mı ilan edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ağıralioğlu’nun ifadeleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Meral hanımla görüşmedim, şikayet anlamına gelirdi, gerek yok. Siyasetçi olarak eleştirebilir, kırgınlığım yok” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalması için bana oy vereceksiniz” dedi.

‘İNCE İLE GÖRÜŞECEĞİM’

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşeceğini de ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Elbette Memleket Partisi’ni de ziyaret edeceğim. Beklentim birinci turda bitirmek” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İnce, “Kemal bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

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