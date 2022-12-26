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Kılıçdaroğlu’ndan hükümete olay çağrı!

Kılıçdaroğlu’ndan hükümete olay çağrı!
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26 Aralık 2022 - 16:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime “hayır” diyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, hükümete “İstanbul ve Yalova seçimlerinin de yenilenmesi” çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime “hayır” diyeceklerini açıklarken, İstanbul ve Yalova seçimlerinin de yenilenmesi çağrısını yaptı.

Kılıçdaroğlu aralarında Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç‘un da bulunduğu internet medyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’da aday konuşulmadığını açıkladı.

“Her kafadan ses çıkmaması için bekliyoruz”

CHP lideri şöyle devam etti:

5 Ocak’ta hükümet programı ve parlamenter sistemi konuşacağız. İsim konuşulmayacak. Bugüne kadar kararlar oy birliği ile alındı.

İsim konuşulmaması handikap mı? Erdoğan değil isim konusunda basın sıkıştırıyor. Her kafadan ses çıkmaması için bekliyoruz. İsim telaffuz edilmesini Erdoğan istiyor, ancak onun ne istediğini biz de biliyoruz.

İsmin gecikmesi konusunda negatif baskıyı basın yaratıyor. Algı biri gitsin diğeri gelsin. Bunu değiştiriyoruz. Önemli olan sistemi değiştirmektir.

“Akşener ile sorunumuz yok”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir sorun yaşamadıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu “Akşener ile Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O Akşener’e ‘abla’ der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız 6’lı masanın başkanlarıdır” diye konuştu.

Yaklaşan seçimle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Vekil seçimleri ortak listesini konuşmadık. Benim düşüncem tek adayla girilmeli.

Toplum sistemi değil, isim konuşuyoruz. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Yeni kralı aramıyoruz.
“Geçmişte 10 bin sandığa arkadaşlarımız gitmemişti”

Seçim güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu “Seçim güvenliğinde 2014’te karnemiz iyi değildi. Geçmişte 10 bin sandığa arkadaşlarımız gitmemişti. Onlarla ilişkimizi kestik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebileceğini belirten CHP lideri, “Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa ‘Ben girecektim ama YSK onaylamadı’ diyecek. Ama biz YSK’nın onun emrinde olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan kurşun askerlerini yani yargıyı geri çek. İstanbul için hemen seçim kararı al. Milletin kararı önemlidir. Yüreğin yetiyorsa yap. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. Milletin iradesine güveniyorsan hemen seçim yap” dedi.

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